IMPORTANT information from Parks & Recreation

Modifications to PARD operations due to COVID-19

The Austin Parks and Recreation Department (PARD) is modifying some of its operations beginning today, Monday, March 16, 2020, in order to promote the health and safety of community members and staff while providing critical services.

Facility Information

The following PARD facilities shall be closed to the public effective today, Monday, March 16, 2020:

All PARD recreation centers (except the spring break camps – additional information below)

All PARD cultural centers (except the ESB-MACC spring break program – additional information below)

All PARD museums

All PARD senior centers

All PARD aquatic facilities

All PARD golf courses

All PARD tennis centers

Zilker Botanical Garden

Zilker Caretaker Cottage

All PARD special event facilities

Spring Break Camps

Facilities with PARD Spring Break Camps will provide spring break camp services only Monday, Tuesday, and Wednesday. Camps will be suspended for Thursday and Friday. These facilities will be closed to the public for general services.

Recreation Centers

Austin Nature and Science Center

ESB-MACC

Meal Programs

Meal programs at facilities are canceled today. We anticipate announcing modifications tomorrow (Tuesday). Lunches for youth are being provided by Austin ISD at available at 14 different locations. AISD information.

Modifications to City Operations due to COVID-19

In addition to modifications in PARD, the City of Austin will also begin modifying operations and some public services will be suspended beginning today until Monday, March 30, 2020.

There will be no changes to essential city services including public safety, trash, recycling, and compost pickup, Austin water service, Austin Energy service, and transportation services.

Beginning today:

All library branches will be closed

All non-essential Municipal Court dockets will be rescheduled

Austin Animal Center will be closed to the public

All pools, golf courses, athletic programs, recreation centers, and cultural centers will be closed*

* Camps and spring break activities will happen Monday through Wednesday and be suspended following the completion of activities Wednesday and be suspended following the completion of activities Wednesday. Additionally, meal services for kids and seniors will continue.

Additional Information

Thank you for your willingness to help the people of Austin with your service. We understand that these are extraordinary times and we appreciate your patience as we work through adapting City operations.

Please share information with your family, your neighbors, and other groups you are involved with that we need the public to remain calm, to be responsible, and to prepare appropriately. Social distancing does not mean isolation. But, it does mean that we have to exercise appropriate judgement based on our own personal situations. Please share and encourage others to:Wash hands often with soap and water for at least 20 seconds. If soap and water are unavailable, use an alcohol-based hand sanitizer.

Avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands.

Avoid close contact with people who are sick.

Stay home when you are sick.

Cough or sneeze into your elbow or use a tissue to cover it, then throw the tissue in the trash.

Clean and disinfect frequently touched objects and surfaces.

For the most up to date information, please visit AustinTexas.gov/COVID19.

Modificaciones a las operaciones PARD debido a COVID-19

El Departamento de Parques y Recreación de Austin (PARD, por sus siglas en inglés) está modificando algunas de sus operaciones a partir de hoy, lunes 16 de marzo de 2020, para promover la salud y la seguridad de los miembros de la comunidad y el personal al tiempo que proporciona servicios críticos.

Información de las facilidades

Las siguientes instalaciones de PARD estarán cerradas al público a partir de hoy, lunes 16 de marzo de 2020:

Todos los centros de recreación de PARD (excepto los campamentos de vacaciones de primavera – información adicional a continuación)

Todos los centros culturales de PARD (excepto el campamento de vacaciones de primavera en ESB-MACC – información adicional a continuación)

Todos los museos de PARD

Todos los centros para adultos mayores de PARD

Todas las instalaciones acuáticas de PARD

Todos los campos de golf de PARD

Todos los centros de tenis de PARD

Jardín Botánico Zilker

Zilker Caretaker Cottage

Todas las instalaciones para eventos especiales de PARD

Operaciones del Cementerio modificará los procedimientos de la siguiente manera:

La oficina administrativa en 2800 Hancock Dr. estará cerrada. Las reuniones con familias y contratistas serán solo con cita previa.

Todos los documentos serán enviados electrónicamente; los originales se dejarán caer en la parada de correo.

Todos los pagos pueden completarse por teléfono con tarjetas de crédito o los cheques pueden depositarse en la ranura de correo.

Los equipos de mantenimiento de terrenos tendrán una programación escalonada y almuerzos modificados para promover el distanciamiento social.

Campamentos de vacaciones de primavera

Las instalaciones con campamentos de PARD proporcionarán servicios de campamento de vacaciones de primavera solo los lunes, martes y miércoles. Los campamentos serán suspendidos los jueves y viernes. Estas instalaciones estarán cerradas al público por servicios generales.

Centros de recreacion

Centro de Naturaleza y Ciencia de Austin (Austin Nature and Science Center)

ESB-MACC

Programas de comidas

Los programas de comidas en las instalaciones se cancelan hoy. Anticipamos anunciar modificaciones mañana (martes). Austin ISD proporciona almuerzos para jóvenes en 14 ubicaciones diferentes. Información de AISD.

Modifications to City Operations due to COVID-19

Además de las modificaciones en PARD, la Ciudad de Austin también comenzará a modificar las operaciones y algunos servicios públicos se suspenderán desde hoy hasta el lunes 30 de marzo de 2020.

No habrá cambios en los servicios esenciales de la ciudad, incluidos la seguridad pública, la basura, el reciclaje y la recolección de compost, el servicio de agua de Austin, el servicio de Austin Energy y los servicios de transporte.

A partir de hoy:Todas las sucursales de la biblioteca estarán cerradas

Todos los expedientes no esenciales de la Corte Municipal serán reprogramados

Austin Animal Center estará cerrado al público

Todas las piscinas, campos de golf, programas deportivos, centros de recreación y centros culturales estarán cerrados *

* Los campamentos y las actividades de vacaciones de primavera se llevarán a cabo de lunes a miércoles y se suspenderán después de la finalización de las actividades el miércoles y se suspenderán después de la finalización de las actividades el miércoles. Además, los servicios de comidas para niños y personas mayores continuarán.

Información Adicional

Gracias por su disposición a ayudar a la gente de Austin con su servicio. Entendemos que estos son tiempos extraordinarios y apreciamos su paciencia mientras trabajamos para adaptar las operaciones de la Ciudad.

Comparta información con su familia, sus vecinos y otros grupos con los que esté involucrado que necesitamos que el público mantenga la calma, sea responsable y se prepare adecuadamente. El distanciamiento social no significa aislamiento. Pero sí significa que debemos ejercer un juicio apropiado basado en nuestras propias situaciones personales. Por favor comparta y aliente a otros a:Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a base de alcohol.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.

Quédese en casa cuando esté enfermo.

Tosa o estornude en su codo o use un pañuelo para cubrirlo, luego tírelo a la basura.

Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia.

Para obtener la información más actualizada, visite AustinTexas.gov/COVID19.